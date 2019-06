Louisa Hanoune war auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung, um als Zeugin gegen die bekannten algerischen Ex-Geheimdienstchefs Othmane Tartag und Mohamed Mediène sowie gegen den Bruder des ehemaligen Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika, Said, auszusagen. Doch an diesem 9. Mai wurde die Generalsekretärin der Arbeiterpartei Parti des Travailleurs (PT) selber zur politischen Gefangenen. Am Sonntag ist sie das bereits seit einem Monat.

Was der 65-jährige Politikern genau vorgeworfen wird, ist unklar. In den Wochen vor ihrer Verhaftung hatte sie unter anderem scharfe Kritik am Oberbefehlshaber des Mi...