Berlin. Der Bau von Flüssiggas-Terminals an der deutschen Küste soll durch Gesetzeserleichterungen und Zuschüsse gefördert werden. Der Bundesrat billigte am Freitag eine entsprechende Verordnung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Neuregelung sieht vor, dass die Kosten für die Anbindung der Terminals künftig größtenteils von den Gasnetzbetreibern zu tragen sind. Bislang mussten die Terminalbetreiber dafür aufkommen. Die Gasnetzbetreiber können die Kosten für den Anschluss künftig auf die Nutzer umlegen. Ziel der Verordnung ist es, den Bau von Terminals für Flüssiggas, auch bekannt unter dem englischen Kürzel LNG, für Unternehmen wirtschaftlicher zu machen. AFP/nd Kommentar Seite 8

