Leipzig. Etwa 350 Beschäftigte im Einzelhandel von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind am Samstag dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft ver.di gefolgt. Mitarbeiter von Ikea in Erfurt, Aldi- und Kaufland in Leipzig und Edeka in Magdeburg legten die Arbeit für mehrere Stunden nieder. Ver.di verlangt für 256 000 Beschäftigte im Einzelhandel von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 7,6 Prozent mehr Lohn. Das Angebot der Arbeitgeber von 1,5 Prozent für 2019 und 1 Prozent für 2020 ist laut ver.di keine Grundlage für Verhandlungen. dpa/nd