Bei den Musikfestivals »Rock am Ring« und »Rock im Park« ging es am Wochenende politisch zu: Die Band Feine Sahne Fischfilet kritisierte unter Jubel die Migrationspolitik der EU und AfD-Wähler. Beim Auftritt von Adam Angst brüllte das Publikum im Chor »Nazis raus« und Die Ärzte spielten ihre Anti-Nazi-Hymne »Schrei nach Liebe«. Ein Zeichen gegen Hass setzte auch das Deutschrap-Duo Marteria und Caspar mit ihrer Aufforderung: »Alle Mittelfinger hoch gegen Rassismus und Faschismus!« dpa/nd

Rock am Ring / im Park

