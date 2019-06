Was soll das sein

Chisinau. Moldaus Interimspräsident Pavel Filip hat am Sonntag das Parlament aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Er unterzeichnete einen Erlass, der den Wahltermin auf den 6. September ansetzt. Zuvor hatte das Verfassungsgericht den prorussischen Präsidenten Igor Dodon abgesetzt und Filip zu seinem kommissarischen Nachfolger ernannt. Der bisherige Regierungschef Filip sagte auf einer Pressekonferenz, dass Dodon sich geweigert habe, einen Erlass zur Auflösung des Parlaments zu unterzeichnen, nachdem das Verfassungsgericht am Freitag diesen Schritt angeordnet hatte. Die frühere Sowjetrepublik steckt seit der Parlamentswahl im Februar in einer politischen Krise. AFP/nd