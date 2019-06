London. In London ist am Montag die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May als Parteivorsitzende der Tories zu Ende gegangen. Bis zum Abend konnten Kandidaten ihre Bewerbung abgeben. Der oder die nächste Parteichefin wird laut britischen Gepflogenheiten neuer Premierminister. Ein knappes Dutzend Politiker der regierenden Konservativen wollte sich um den Posten bewerben. Jeder Kandidat braucht die Unterstützung von mindestens acht Abgeordneten.

May hatte am F...