Potsdam. Noch immer belasten Dünger und Pestizide aus der Landwirtschaft viele Seen, Flüsse und Bäche in Brandenburg. Das teilte das Umweltministerium mit. Es antwortete auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Benjamin Raschke (Grüne). Allerdings bezog sich das Ministerium nur auf Gewässer, für die die Vorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gelten. In Brandenburg betrifft das rund 4500 Kilometer Fließgewässer und 190 Seen. Nach Ansicht der Grünen sind aber auch die anderen Gewässer belastet. Grüne und Umweltverbände befürchten, dass die WRRL-Ziele, die bis 2027 erreicht sein müssen, von den EU-Mitgliedsländern aufgeweicht werden könnten. dpa/nd