Potsdam. Immer weniger Menschen in Brandenburg klagen bei den Behörden über Lärmbelästigung durch Windenergieanlagen. Von 2015 bis 2018 hat sich die Zahl der Beschwerden beim Landesamt für Umwelt (LfU) von 32 auf 14 mehr als halbiert, wie das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. Die Entwicklung scheint sich fortzusetzen: In diesem Jahr gab es bis April erst drei Beschwerden.

Bis Anfang Juni dieses Jahres waren in Brandenburg laut LfU rund 4020 Windkraftanlagen genehmigt worden. Davon befanden sich etwa 3780 in Betrieb. Vo...