Mit fünf Toren war Magnus Abelvik Röd (o.) maßgeblich am titelbringenden Flensburger Sieg beim Bergischen HC beteiligt. Foto: dpa/Guido Kirchner

Das Saisonfinale in der Handball-Bundesliga bot Drama und Emotionen pur: Eine Titelverteidigung, ein wundersamer Klassenverbleib und ein trauriger Abstieg.

Berlin. »Vizemeister ist nur der THW, nur der THW«, schallte es bei der Party am Montag auf und vor der Bühne. Das Schönste für einen Flensburger sind eben nicht Titel, sondern Triumphe über den Erzrivalen aus Kiel. Schon nach dem 27:24 beim Bergischen HC wurde in der Düsseldorfer die Meisterschaft reichlich gefeiert. Weiter ging es im Flieger nach Sonderborg und der folgenden Busfahrt nach Flensburg. Dort wurden die Titelverteidiger kurz nach Mitternacht von rund 2500 Fans empfangen. Bis in die frühen Morgenstunden dauerte der Flensburger Partymarathon, der nach dem dritten Meistertriumph nach 2004 und 2018 am Pfingstmontag fortgesetzt wurde.

Trotz des Verlusts von sechs Leistungsträgern im vergangenen Sommer führte Trainer Maik Machulla die Flensburger mit dem Vereinsrekord von 64:...