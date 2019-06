Rafael Nadal. Wer sonst? Als die French Open am Sonntag zu Ende gingen, da war am Bois de Boulogne alles wie immer. Der Sandplatzkönig durfte den Coupe des Mousquetaires mit nach Hause nehmen - zum zwölften Mal. Noch niemand hat so oft einen Grand Slam gewonnen, und der Spanier kündigte lächelnd an: »Ich freue mich wirklich schon auf das nächste Jahr.« Dominic Thiem wird dies nicht freuen. Im Vorjahr hatte der damals kränkelnde Österreicher das Endspiel gegen Nadal glatt verloren. Diesmal hielt er zumindest in den phasenweise grandiosen ersten beiden Sätzen mit. Dann ging Nadal auf die Toilette: »Ich dachte nach und kam mit ein paar guten Ideen ...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.