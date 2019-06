Hunderttausende haben in Berlin den Karneval der Kulturen gefeiert. Dieser findet seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt. In diesem Jahr nahmen 74 Gruppen mit zusammen rund 4400 Menschen an den Umzug am Sonntag teil, der bis zum Hermannplatz führte. Unter den Gruppen waren neben Tanz- und Musikensembles auch ein Dutzend Gruppen, die sich politischen Themen wie Umwelt, Frauen oder Asyl widmeten. 23 Gruppen bestritten den Straßenumzug dieses Jahr ohne motorisierte Fahrzeug. Stattdessen nutzten sie Rikschas, Bollerwagen oder Schubkarren. Am Rande des Karnevals ist es am Sonntagabend zu einer Gewalttat gekommen. An der Hasenheide soll nach Angaben der Polizei ein Mann mit Messerstichen schwer verletzt worden sein. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. dpa/nd