Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Bisher verfügen Berlins Verkehrsbetriebe (BVG) über vier Elektrobusse. Am Freitag hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass die BVG 90 weitere E-Busse kaufen darf. Bis 2020 sollen es insgesamt 140 werden. Ab 2030, so lautet das Ziel des Berliner Senats, sollen in der Hauptstadt gar keine BVG-Busse mit Verbrennungsmotoren mehr unterwegs sein. Doch laut einem Medienbericht haben die Fahrzeuge ein Problem: Sie können nur etwa einen halben Tag lang eingesetzt werden. Danach müssten die Busse zum Betriebshof - und die Batterien dort über Stunden neu geladen werden, schreibt die »Berliner Morgenpost«. Für den Rest des Tages müssten Fahrzeuge mit klassischem Dieselmotor auf den Buslinien verkehren. vfi