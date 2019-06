Was soll das sein

Hesselberg. Der evangelische Landesbischof Bayerns und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Heinrich Bedford-Strohm hat erneut eine Entkriminalisierung privater Seenotrettung gefordert. »Es ist eine Schande, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil die organisierte zivile Seenotrettung unter Strafandrohung gestellt wird«, sagte er am Montag auf dem Bayerischen Evangelischen Kirchentag im mittelfränkischen Hesselberg. Er habe er in einem Hafen bei Palermo ein beschlagnahmtes Schiff besucht. Das deutsche Schiff »Sea-Watch3« hatte Migranten vor Libyen aufgenommen und nach Sizilien gebracht. Italien hat die Häfen des Landes für Hilfsorganisationen weitgehend gesperrt. dpa/nd