Berlin. SPD-Vize Ralf Stegner sieht in Rot-Rot-Grün eine Regierungsoption für den Bund. Ein solches Bündnis sei »natürlich« für die SPD die »strategische Alternative diesseits der Union«, sagte er der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«. Die Linkspartei zeigte sich erfreut über den Vorstoß, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte hingegen vor einem solchen Regierungsbündnis auf Bundesebene. Stegner nannte im »Handelsblatt« Bedingungen für ein Bündnis mit Grünen und LINKEN im Bund. »Die Grünen müssen entscheiden, ob sie Jamaika-Koalitionen oder soziale und progressive Bündnisse präferieren«, sagte er. Die Linkspartei wiederum müsse sich von »linksnationalen Positionen trennen und Regierungsverantwortung auch wollen«. Dann könne eine »rot-grün-rote Regierungskoalition wie in Bremen gelingen«. AFP/nd

