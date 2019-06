Berlin. Die schwarz-rote Bundesregierung muss Wohnen, so Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, wesentlich billiger machen. »Wir müssen das Bauen insgesamt günstiger machen. Dies sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Um der Wohnungskrise zu begegnen, gelte: «Bauen, bauen, bauen.» Das scheitere insbesondere daran, dass nicht genügend Flächen zur Verfügung stehen. Einer Mietpreisbremse steht er skeptisch gegenüber. Dieses Instrumentarium helfe nur auf kurze Sicht, «weil dadurch kein neuer Wohnraum, geschaffen wird». SPD-Fraktionsvize Eva Högl widersprach: «Die Mietpreisbremse wirkt. Deshalb muss die Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängert und zu viel gezahlte Mieten auch rückwirkend zurückgezahlt werden», sagte sie. dpa/nd

