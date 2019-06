Port-au-Prince. Bei Protesten gegen Haitis Regierung ist es in Port-au-Prince zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten schleuderten am Sonntag Steine auf die Polizei, diese feuerte Tränengas in die Menge. Laut der Agentur HPN kam ein Mensch um, mehrere erlitten Schussverletzungen. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, Geld aus dem Petrocaribe-Programm veruntreut zu haben, über das Haiti Erdöl aus Venezuela zu günstigen Konditionen erhalten hatte. dpa/nd