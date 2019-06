Liebe Angela Merkel, man hört kaum noch etwas von Dir. Du hast der ILO zum 100. Jubiläum gratuliert und den DFB-Frauen alles Gute für die WM gewünscht. Okay. Aber bist Du auch noch in der aktiven Politik tätig? Hier ein kleines Update: Horst Seehofer, Dein Innenminister, hat mal wieder darum gebeten, entlassen zu werden. Naja, nicht so explizit. Aber er hat der ARD ein Interview gegeben, in dem er sagt, »man muss Gesetze kompliziert machen. Dann fällt das nicht so auf.«

Er erklärt, Gesetze sollten so formuliert werden, dass die Bürger sie nicht verstehen, damit sie nicht nachfragen und nerven. Horst Seehofer hat nicht verstanden, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben. Gesetze sollen für die Bürger, nicht gegen sie gemacht werden. Ist ja schön, dass ein Minister so offenherzig ist zuzugeben, dass das nicht sein Ziel ist. Aber dann gehört er eben nicht in die Regierung. Liebe Angela Merkel, tue Seehofer einen letzten Gefallen und entlasse ihn. Er bettelt ja geradezu darum. jot