Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Zum 100. Jubiläum des Bauhauses hat am Dienstag in Berlin die Sanierung und Erweiterung des Bauhaus-Archivs begonnen. Geplant ist ein fünfgeschossiger Glasturm als Erweiterungsbau, de mehr Raum für Ausstellungen des angeschlossenen Museums für Gestaltung bieten soll. Das Bauhaus-Archiv besitzt die weltweit größte Sammlung zur Geschichte des Bauhauses. Der Bau soll 2022 fertig sein. Das von 1919 bis 1933 bestehende Bauhaus gilt als einflussreichste Schule für Architektur, Design und Kunst des 20. Jahrhunderts. Das denkmalgeschützte Gebäude des Bauhaus-Archivs direkt am Berliner Landwehrkanal wurde 1979 nach einem Entwurf von Bauhaus-Gründer Walter Gropius (1883-1969) eröffnet. epd/nd