Der Liedermacher und Schriftsteller Wolfram Eicke ist am Mittwoch verstorben, wie am Wochenende bekannt wurde. Der gebürtige Lübecker schrieb Kinderlieder, Romane für Jugendliche und satirische Texte für Erwachsene. Sein bekanntestes Stück ist das Musical »Der kleine Tag«, für das er zusammen mit Hans Niehaus und Rolf Zuckowski die Musik geschrieben hatte. dpa/nd

