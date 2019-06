Frankfurt am Main. Amazon ist erstmals auf den ersten Platz in einer jährlichen Rangliste der wertvollsten Marken der Welt vorgestoßen und hat die langjährigen Spitzenreiter Apple und Google hinter sich gelassen. Die Marktforschungsfirma Kantar errechnete für den Onlinehändler und Technologiekonzern einen Markenwert von 315,5 Milliarden Dollar (plus 52). Apple liegt dahinter mit 309,5 Milliarden Dollar, gefolgt von Google mit 309 Milliarden. Deutschlands wertvollste ist demnach SAP auf dem 16. Platz. dpa/nd