Nürnberg. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) aller Betriebe bietet einer Studie zufolge zumindest einem Teil der Beschäftigten die Möglichkeit, mobil zu arbeiten - also von zu Hause aus oder von unterwegs. Zwölf Prozent der Beschäftigten nutzen dies auch, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung hervorgeht. Privatunternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten seien hierfür offener als kleine Betriebe. Beschäftigte, die Homeoffice nutzen, sind nach eigenen Angaben zu 63 Prozent nur stunden- und nicht tageweise von zu Hause aus tätig. epd/nd

