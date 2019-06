Essen. Der Discounter Aldi schafft die kostenlosen Obst- und Gemüsebeutel aus dünnem Plastik ab. Wer bei dem Billiganbieter beim Einkauf nicht auf den Knotenbeutel verzichten will, muss dafür vom Sommer an einen Cent pro Stück zahlen, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. In Deutschland werden jährlich 3,2 Milliarden dünnwandige Einwegplastiktüten verbraucht. Die Deutsche Umwelthilfe sprach von »reiner Symbolpolitik«. Wenn Aldi es ernst meinte mit dem Umweltschutz, dann sollten die Einwegtütchen »mindestens 22 Cent« kosten. nd/dpa