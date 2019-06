Alarmstimmung beim Vermieterverband »Haus & Grund« Berlin angesichts des von der Koalition beschlossenen Mietendeckels, mit dem die Mieten in der Hauptstadt für zunächst fünf Jahre eingefroren werden sollen. Mit einem Countdown auf der Homepage werden alle Mitglieder eindringlich aufgefordert, noch bis 17. Juni schnell die Mieten zu erhöhen. Denn: »Nach dem 17. Juni 2019 werden Sie in Berlin womöglich Ihre Miete nicht mehr erhöhen können. Für lange Zeit«, warnt der Verband, der vor allem Einzeleigentümer von Wohnimmobilien vertritt. Denn am 18. Juni soll der Senat die Ausarbeitung eines Gesetzes für den Mietendeckel beschließen, zu dem ein von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erarbeitetes Eckpunktepapier in der Vorwoche bekannt wurde.

In der Folge brach der Aktienkurs des Wohnungskonzerns Deutsche Wohnen, der in Berlin über rund 112 000 Wohnungen verfügt, bis Freitag um 15 Prozent ein. Am Dienstag, dem ersten Börsentag nach Pf...