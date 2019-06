Jedes Jahr fehlen 50 bis 60 neue Rettungsschwimmer in der Hauptstadt, gab der Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Berlin, Michael Neiße, bekannt. 500 bis 600 ehrenamtliche Lebensretter sind jedes Wochenende an 26 DLRG-Stationen im Einsatz. In sogenannten Rescue-Camps können Jugendliche eine Woche lang einen Einblick in die Arbeit bekommen, das Rettungsschwimmer-Abzeichen und eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolvieren. Die Sicherheit an den DLRG-Stränden sei aber gewährleistet. dpa/nd