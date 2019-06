Foto: Pixabay.com

Allen Unkenrufen zum Trotz, der Sozialstaat in Deutschland lebt. Entgegen einer landläufigen Meinung zieht die Regierung den Bürgerinnen und Bürgern nämlich nicht allein das Geld aus der Tasche, sondern in vielen Fällen zeigt die Politik sich sogar recht großzügig. So floss 2017 eine knappe Billion Euro an Sozialleistungen aus der Staatskasse an die Bürger zurück. Es gibt vielfältige Ansprüche auf Unterstützung. Auch für Sie könnte etwas dabei sein!

Das Problem

Im Dickicht der verschiedenen Leistungssysteme und Zuständigkeiten ist es schwierig, die möglichen Ansprüche zu erkennen. Unterstützung können Sie in vielen Notsituationen des Lebens erhalten, die zum Beispiel durch Krankheit entstehen können, durch Alter oder Arbeitslosigkeit. Und auch bei der Kindererziehung, bei der Ausbildung oder im Studium greift der Staat Betroffenen unter die Arme. Und der Staat hilft sogar beim sogenannten Vermögensaufbau und in der privaten Alt...