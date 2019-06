Potsdam. Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten in Brandenburg künftig je 300 Euro Integrationspauschale zusätzlich pro Flüchtling in diesem und im kommenden Jahr. Im Landtag stimmten am Dienstag SPD, LINKE, CDU und Grüne dafür, die AfD stimmte dagegen. Der breite Konsens belege, dass Brandenburg ein weltoffenes Land sei, das Mitbürger willkommen heiße, »egal ob sie aus Sindelfingen kommen oder aus Syrien«, sagte Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE). dpa/nd