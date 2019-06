Vor dem Landtag Foto: dpa/Bernd Settnik

Potsdam. Taxifahrer haben am Dienstag gegen eine geplante Neuregelung für Konkurrenten wie den Fahrdienstanbieter Uber in Potsdam demonstriert. Mit zehn Taxis, einem Anhänger und bedruckten Bannern standen die 20 Teilnehmer am Landtag. »Das, was da passiert, ist ein Willkommensgeschenk für alle, die Rosinenpickerei betreiben wollen«, sagte Michael Müller, Präsident des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen. Die Mahnwache ist die erste in einer Reihe, die in 16 Bundesländern stattfinden und am 28. Juni in Berlin enden soll.

Die Taxifahrer wenden sich gegen die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beabsichtige Li...