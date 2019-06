Khartum. Eine Woche nach der gewaltsamen Niederschlagung eines Protestlagers in Sudan hat der herrschende Militärrat die Festnahme mehrerer Angehöriger der Sicherheitskräfte verkündet. Die Festnahmen seien das Ergebnis einer Untersuchung zu der Gewalt in der Hauptstadt Khartum, hieß es am Montag in einer Erklärung des Militärrats, die von der Nachrichtenagentur Suna verbreitet wurde. Die Festgenommenen würden so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen. AFP/nd