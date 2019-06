Chisinau. Der Machtkampf in der Ex-Sowjetrepublik Moldau geht in die nächste Runde. Präsident Igor Dodon erklärte am Dienstag ein Dekret zur Auflösung des Parlaments für nichtig. Entscheidungen des Verfassungsgerichts zu seiner Absetzung und der dann erfolgten Ausrufung von Neuwahlen seien »willkürlich und illegitim«, sagte er nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Die Krise setzte nach der Parlamentswahl im Februar ein, nach der es keine Regierungsmehrheit gab. Ein Höhepunkt wurde am Wochenende erreicht, als das Verfassungsgericht den prorussischen Präsidenten Dodon für abgesetzt erklärte. An die Stelle trat kurzzeitig sein Rivale, Premier Pavel Filip, der das Parlament für aufgelöst erklärte. Filip ist Mitglied der Demokratischen Partei des Oligarchen Vlad Plahotniuc. AFP/nd