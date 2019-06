Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Ein russisches Flugabwehrsystem S-400 fährt während einer Militärparade auf dem Roten Platz. Wegen des geplanten Kaufs eines russischen Raketenabwehrsystems durch die Türkei leiten die USA Schritte zum Ausschluss des Nato-Partners aus dem F-35-Kampfjetprogramm ein. Foto: dpa/Yuri Kochetkov

US-Präsident Trump bevorzugt wüste Drohungen statt Diplomatie. Es trifft nicht nur Iran und Mexiko, Russland und Venezuela. Auch die NATO-Verbündeten sind nicht ausgenommen, wie sein türkischer Amtskollege Erdogan jetzt erfahren musste: Kauft die Türkei wie beabsichtigt ein russisches Raketenabwehr-System, soll sie nicht die bestellten 100 F-35-Kampfflugzeuge von den USA geliefert bekommen, den Rausschmiss der bereits damit trainierenden türkischen Militärangehörigen inklusive.

Die Türkei ohne modernisierte Luftwaffe? Der Menschheit könnte wahrlich Schlimmeres widerfahren, aber die von Trump wohl wieder einmal übergangenen Militärstäbe werden es mit Schaudern vernommen haben. Auch beim Rüstungskonzern Lockheed wird die Kunde von einem platzenden Milliardengeschäft nicht gut ankommen. Trump pokert hoch.

Doch noch ist die Sache nicht entschieden. Auch Erdogan pokert und wird nicht so einfach klein beigeben. Sollte Trump tatsächlich auch noch Strafzölle gegen die Türkei verhängen, wird das NATO-Gebälk einer Belastungsprobe ausgesetzt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Vorwurf, Russland treibe einen Keil in die NATO, wird im Westen gern gebraucht in diesen Tagen. Ist es nicht Putins gutes Recht? Soviel muss er aber gar nicht dazu tun. Ein gut Teil davon besorgt Trump selbst.