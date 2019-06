Was das gegenwärtige Treiben in der SPD angeht, hat die in Umsturzfragen instinktsichere »FAZ« kürzlich »einen Linksruck der Partei« ausgemacht. Wahre Worte! Blickt man dem Olaf Scholz (»Scholzomat«) in seine verschlagenen leninistischen Gesichtszüge, ist der erste Gedanke: Linksruck! Man ahnt rasch: Ja, so sieht er aus, der Kommunismus! Täglich zwinkern uns aus der Glotze neuerdings auch der Che Guevara aus dem Hessischen, Torsten Schäfer-Gümbel, und seine zwei Flintenweiber verschwörerisch zu, es fehlt ihnen im Grunde nur noch der Krummsäbel zwischen den Zähnen. Man kennt die Sorte Leute: Hinter ein paar wohlklingenden Worthülsen (»Mindestbesteuerung«, »Geordnete-Rückkehr-Gesetz«, »Eckpunktepapier«), die sie raushauen, verbergen sich Mordbrennerei, Anarchie und die Zerschlagung unseres Wirtschaftssystems! Die SPD sollte bald zur Vernunft kommen und wieder machen, wofür sie da ist (Renten kürzen, Kriege führen usw.). tbl