Frankfurt am Main. Der Investitionsstau in Städten, Gemeinden und Landkreisen hat sich im vergangenen Jahr einer Studie zufolge verringert. Allerdings konnte rund ein Drittel der geplanten Projekte nicht umgesetzt werden. Das geht aus dem Kommunalpanel 2019 der Förderbank KfW hervor. Ein wichtiger Grund sei der anhaltende Bauboom. Bauunternehmen und Handwerksbetriebe fehlten immer häufiger die Kapazitäten für neue kommunale Projekte. Zudem mangele es oft auch an Personal in den Kommunalverwaltungen. Im vergangenen Jahr planten die Kommunen Investitionen von 34,7 Milliarden Euro. Insgesamt wurden jedoch nur rund 22,6 Milliarden Euro ausgegeben. dpa/nd