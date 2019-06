Ägypten will die in London geplante Auktion einer Pharaostatue in Millionenwert wegen ungeklärter Fragen über dessen Herkunft stoppen. Kairo habe sich mit dem Gesuch an das Auktionshaus Christie's und die UN-Kulturorganisation Unesco gewandt, teilte das ägyptische Ministerium für Antiquitäten mit. Vertreter der ägyptischen Botschaft in London hätten die Herausgabe der Statue gefordert sowie Beweisdokumente zu dessen Herkunft.

Christie's wies die Vorwürfe am Dienstag zurück. Das Auktionshaus halte sich strikt an bilaterale Verträge und internationales Recht ...