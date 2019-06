Was soll das sein

Mord unterm Birnbaum. Wo? Natürlich in Ribbeck. In »Der Fall Fontane« radelt ein Hauptkommissar namens Mütze mit seinem Freund durch die Mark Brandenburg und wird unversehens von einem kleinen Hund zu einem Mann mit eingeschlagenem Schädel gezerrt. Klingt wie ein »Tatort«-Plot. Und tatsächlich beginnt Mütze trotz Urlaub sofort mit den Ermittlungen: Welches Geheimnis verschweigt die Ehefrau des Toten? Wer ist der Mann, der im Fontanekostüm durch Neuruppin läuft? Und was steht im 33. Kapitel von »Effi Briest«? Der Autor Johannes Wilkes hat diesen Roman auf »zahlreichen Radwanderungen durch die Mark Brandenburg« ersonnen (Gmeiner, 282 S., bros, 14 €).