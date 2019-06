Die Schriftstellerin Gerlind Reinshagen im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie schrieb Theaterstücke, Romane und Hörspiele und beschäftigte sich in ihren Werken mit dem Nationalsozialismus, den Nachkriegsjahren, aber auch mit der Arbeitswelt. Zu ihren Theaterstücken gehören »Sonntagskinder« und »Himmel und Erde«, Regisseur Claus Peymann brachte mehrere davon auf die Bühne. Reinshagen wurde in Königsberg geboren, in den 1950er Jahren ging sie nach Berlin und wurde Autorin. dpa/nd