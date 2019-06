Kiel. Mehr als zehn Jahre nach dem rätselhaften Tod der »Gorch Fock«-Kadettin Jenny Böken hat die Staatsanwaltschaft Kiel den Fall wieder aufgerollt. Das Todesermittlungsverfahren sei wieder aufgenommen worden, so die Behörde. Nach Aussagen einer Zeugin müssten einige Punkte überprüft werden. Die Angaben beruhten im Wesentlichen auf Hörensagen, hieß es. Sie sei 2008 Soldat der Bundeswehr gewesen, habe aber weder zur Marine noch zur Besatzung der »Gorch Fock« gehört. Die damals 18-jährige Jenny Böken war in der Nacht zum 4. September 2008 während einer Ausbildungsfahrt des Segelschulschiffs bei einer Wache über Bord gegangen. dpa/nd

