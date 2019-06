Saarbrücken. Die Badegewässer des Saarlands haben eine sehr gute Wasserqualität, belegten erste Untersuchungen der Badestellen im Mai zum Start der Badesaison, so das Gesundheitsministerium in Saarbrücken. Zuvor hatten Europäische Umweltagentur und EU-Kommission im Bericht für 2018 dem Bostalsee und dem Losheimer Stausee ausgezeichnete Wasserqualität attestiert. Bei der EU-Bewertung wurde nach Fäkalbakterien gesucht, die eine Gesundheitsgefahr sein können. Bundesweit vergab der EU-Bericht für 92,7 Prozent der 2289 überprüften Orte die Bestnote. dpa/nd

