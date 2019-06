Russland hat einen neuen Raketentyp mit Hyperschallgeschwindigkeit getestet. Der Stolz in Wladimir Putins Stimme war deutlich, als er im Dezember 2018 »Avantgarde« vorstellte. Das System, so Russlands Präsident, sei eines von strategischer Bedeutung, denn die Rakete fliege so schnell, dass sie nicht abgefangen werden könne.

Kurz zuvor hatte der US-Präsident das Ende des INF-Vertrages angekündigt, der eine ganze Klasse von Mittelstreckenraketen mit einem Bann belegt hatte. Donald Trump war sicher, Russland verletze den zwischen der Sowjetunion und den USA 1987 geschlossenen Vertrag. Nun werde er Moskau dafür bestrafen, dachte sich Trump und war umso betroffener über »Avantgarde« samt verwandter Systeme, denn: US-Militärs haben nichts Gleichwertiges im Arsenal.

Noch bevor Trump aufkommende Wünsche in Befehle wandeln konnte, kamen aus der Industrie die ersten Signale: Wir können das ebenso! Schließlich gibt es etwas zu verdienen. Deshalb ...