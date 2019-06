Brüssel. Europas Banken haben ihren Bestand an faulen Krediten binnen drei Jahren um 133 Milliarden Euro vermindert. Nach Angaben der EU-Kommission von Mittwoch hatten die Häuser in ihren Bilanzen im dritten Quartal 2018 im Schnitt noch 3,3 Prozent Kredite, bei denen die Schuldner in Verzug geraten waren. Der Anteil habe sich seit 2014 halbiert. Damit werde der Bankensektor stärker, erklärte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis. Er rief die EU-Finanzminister auf, nun Maßnahmen zur Vollendung der Bankenunion voranzutreiben. Für einige Länder weist die Statistik allerdings noch sehr hohe Anteile gefährdeter Kredite aus, so etwa 43,5 Prozent für Griechenland, für Zypern 21,8 Prozent und für Italien 9,5 Prozent. dpa/nd