Hamburg. Mehr als 50 Großunternehmen und Behörden haben eine gemeinsame Deklaration gegen die Diskriminierung von HIV-positiven Menschen am Arbeitsplatz unterzeichnet. »HIV braucht im Arbeitsalltag überhaupt keine Rolle zu spielen«, sagte der Vorstand der Deutschen Aidshilfe, Winfried Holz, auf deren Initiative die Erklärung entstand. HIV-Positive seien bei rechtzeitiger Behandlung genauso leistungsfähig und könnten jeden Beruf ausüben. Unterzeichnet wurde die Deklaration am Mittwoch von Firmen wie SAP, IBM, Deutscher Bahn, Deutscher Bank und Daimler. dpa/nd

