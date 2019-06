Oranienburg. Im Stadtgebiet von Oranienburg sollen an diesem Donnerstag zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um zwei US-amerikanische 250-Kilogramm-Fliegerbomben, die in einem Gewerbegebiet an der Lehnitzstraße entdeckt wurden. Sollte die Entschärfung nicht möglich sein, müsse gesprengt werden. Ab 8 Uhr gelte ein Sperrkreis mit einem Radius von 1000 Metern. Räumen müssen ihn rund 9500 Personen. Betroffen seien unter anderem das Krankenhaus, eine Seniorenresidenz, der Bahnhof, fünf Kitas und mehrere Schulen. Wegen der Sperrung des Bahnhofs kommt es zu Unterbrechungen des Regional- und S-Bahn-Verkehrs. Zwischen Birkenwerder und Oranienburg besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen. tm