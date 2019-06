Potsdam. In Brandenburg musste die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Allein in Potsdam habe es infolge des Gewitters mit starken Regenfällen in der Nacht rund 170 Einsatzstellen gegeben, hieß es. Mehrere Straßen, darunter die Zeppelinstraße, mussten streckenweise gesperrt werden. Im Stadtteil Babelsberg beschädigten umgestürzte Bäume mehrere Autos, in Bornim ging eine Solaranlage auf einem Dach in Flammen auf. Auch im Havelland gingen größere Wassermengen nieder, liefen unter anderem Keller und Tiefgaragen voll. In Oranienburg und Schildow sowie in Schöneiche bei Berlin brannten nach Blitzeinschlägen mehrere Dachstühle, teilte die Polizei mit. dpa/nd