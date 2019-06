New York. Der UN-Sicherheitsrat hat am Dienstag den jüngsten Gewaltausbruch in Sudan scharf verurteilt und einen sofortigen Stopp der brutalen Übergriffe auf Zivilisten gefordert. Sowohl Militärrat als auch Opposition müssten auf eine Lösung des Konflikts hinarbeiten. Man habe zur Kenntnis genommen, dass der militärische Übergangsrat die Vorfälle untersuchen wolle. dpa/nd