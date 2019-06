Das Stadtschloss schließt eine bauliche Lücke im Stadtbild. Foto: dpa/Lisa Ducret

Das Jahr 2019 schien den idealen Rahmen für die Eröffnung des ambitionierten Kulturquartiers »Hum᠆boldt Forum« im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss zu bieten: Am 14. September wird der 250. Geburtstag des großen Naturforschers Alexander von Humboldt (1769-1859), begangen. Selbst als sich in den vergangenen Monaten Hinweise auf Probleme mit der modernen Haustechnik mehrten, hatte daher die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss (SHF) am Terminrahmen festgehalten. Am Ende war von einer schrittweisen Eröffnung des Prestigeprojekts die Rede - zuletzt, als die große Berlin-Ausstellung ins nächste Jahr verschoben worden war.

Am Mittwoch hat die Stiftung die Notbremse gezogen: Das Humboldt Forum, ein »Schloss für alle«, werde nicht, wie geplant 2019 öffnen. Das teilten der Bauvorstand der Stiftung, Hans-Dieter Hegner, und die Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Petra Wesseler, nach einer Baustellenbesichtigung...