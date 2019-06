Berlin. Arbeitnehmer sollen künftig einen Anspruch auf Nachholen eines Berufsabschlusses haben, die finanzielle Förderung für die Vorbereitung auf einen Fortbildungsabschluss soll erhöht werden: Diese und weitere Maßnahmen sieht die Nationale Weiterbildungsstrategie vor, die Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch beschlossen. »Wir wollen in Deutschland eine echte Weiterbildungskultur entwickeln«, erklärte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) in B...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.