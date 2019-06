Riad. Bei einem Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf einen Flughafen in Saudi-Arabien sind am Mittwoch nach Militärangaben 26 Zivilisten verletzt worden. Ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, die in Jemen gegen die Huthi-Rebellen kämpft, teilte mit, am Flughafen von Abha sei am Morgen ein Geschoss eingeschlagen. Die Ankunftshalle sei leicht beschädigt worden. Unter den Verletzten sind drei Frauen aus Saudi-Arabien, Indien und Jemen sowie zwei Kinder. Die Huthis hatten zuvor über ihren Sender Al-Massirah einen Angriff mit einem Marschflugkörper auf den Flughafen vermeldet. Saudi-Arabien hatte zuletzt mehrfach Drohnen der Huthi-Rebellen abgefangen. In Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den schiitischen Huthi-Rebellen, hinter denen Iran steht. Nach UN-Angaben wurden im Konflikt mehr als 10 000 Menschen getötet. AFP/nd