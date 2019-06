Berlin. Im Kampf gegen zu viel Nitrat im Grundwasser hat sich die Bundesregierung auf einen gemeinsamen Kurs zur Vermeidung von Strafzahlungen an die EU verständigt. »Die Vorschläge, die wir an die Europäische Kommission weitergeben werden, sind fertig«, so ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittwoch. Das Ressort von Svenja Schulze (SPD) und das Landwirtschaftsministerium von Julia Klöckner (CDU) hatten lange über eine Verschärfung der Düngeregeln für Bauern gestritten. In Deutschland ist das Grundwasser oft zu stark nitratbelastet, verursacht vor allem durch die Landwirtschaft. Damit verstößt Deutschland gegen die EU-Grundwasserrichtlinie. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes drohen Strafzahlungen von 800 000 Euro pro Tag. AFP/nd