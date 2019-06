Sind das Traumfetzen – oder war es wirklich so? »Der Kastor kommt!« ins Wendland Foto: imago images/Koall

Der Lehrer Robert ist heimlich verliebt in die Künstlerin Dorothea. Dorothea hat aber ein Verhältnis mit dem Künstler Kristoph. Und Kristoph ist der beste Kumpel von Robert. Diese Dreiecksbeziehung schwappt auf und ab. Richtig aufgelöst wird sie nicht in Wolfgang Ehmkes Erzählband »Der Kastor kommt!«. Aber das ist nicht schlimm, denn diese relation amoureuse bildet nur die Rahmenhandlung, die Staffage sozusagen, für eine ganze andere Beziehung. Nämlich für die von Robert zum Widerstand, zum Widerstand gegen die Castortransporte im Wendland.

Ehmke ist Lehrer, Publizist und seit vielen Jahren Pressesprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Der »BI«, wie sie landauf, landab in der Anti-Atom-Szene genannt wird. Robert ist in dem Buch Ehmkes Alter Ego. Er hetzt, genauso wie der Autor es Jahrzehnte gemacht hat, mit seinem abgewrackten Kombi zwischen dem Hamburger Schanzenviertel und Gorleben hin und her. Zwischen Unt...