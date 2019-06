Erfurt. Thüringer Förderschulen sollen stärker an der Entwicklung des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung beteiligt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedete der Thüringer Landtag am Mittwoch in Erfurt mit den Stimmen der Regierungskoalition von LINKE, SPD und Grünen. Das neue Thüringer Schulgesetz sieht unter anderem vor, dass Förderschulen Kooperationen etwa mit Grund- oder Regelschulen eingehen und sich auch selbst zum Beispiel zu einer inklusiven Gemeinschaftsschule entwickeln können. Die Novellierung des Thüringer Schulgesetzes wurde monatelang kontrovers diskutiert.

Vor allem bei den Themen Inklusion und bei Vorgaben zu Mindestschülerzahlen an Schulen hatte es massive Kritik gegeben. In einem früheren Entwurf hieß es, dass sich Förderschulen langfristig zu Beratungs- und Unterstützungszentren ohne eigene Schüler entwi...