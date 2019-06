Was soll das sein

Regensburg. Im Korruptionsprozess um Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs hat die Verteidigung auch für den vierten Angeklagten Norbert Hartl Freispruch gefordert. Der Anwalt des Ex-SPD-Fraktionschefs im Stadtrat sah es als widerlegt an, dass es Straftaten gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Beihilfe zur Vorteilsannahme sechs Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe gefordert. Laut Anwalt müsse es für Beihilfe eine Haupttat gegeben haben. Die sehe er nicht. Es geht es um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes an Unternehmer Volker Tretzel und dessen Spenden an die SPD im Kommunalwahlkampf 2014 und den Sportverein Jahn Regensburg. dpa/nd